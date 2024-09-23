Пушилин оценил роль Минска для безопасности в регионе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил белорусскому телеканалу «Беларусь 1», что Белоруссия делает для безопасности в восточноевропейском регионе гораздо больше, чем можно озвучить.

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По его словам, Белоруссия взяла на себя роль государства, которое «слышит и делает гораздо больше, нежели то, что звучит и что можно озвучить».

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«В плане безопасности я отвёл бы Беларуси гораздо более серьёзную роль с учётом рисков и угроз со стороны ближайших соседей. Здесь позиция республики и руководителя государства играет главенствующую роль», — сказал Пушилин.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае, если его страна будет атакована, начнётся третья мировая война.

Также он заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Украиной.