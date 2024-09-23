В Израиле заявили об отсутствии стремления к войне

Израиль не стремится к войне, однако будет защищать своих людей, дома и землю, если это будет необходимо. Об этом в ходе выступления на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон, передает ТАСС.

© Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Мы мирная нация, мы не стремимся к войне. Но мы не будем стоять в стороне, когда на наш народ нападают. Мы не начинали эту войну, но мы будем защищать наши дома, нашу землю и наш народ», — сказал дипломат.

В ООН прокомментировали удар Израиля по Ливану

Он также отметил, что с октября 2023 года по северу Израиля с территории Ливана были выпущены восемь тысяч ракет. Постпред подчеркнул, что Израиль продолжает борьбу с терроризмом «на различных фронтах».

Ранее радикальное ливанское движение «Хезболла» вступило в новый этап конфликта с Израилем. Генсек организации Наим Касем назвал начавшееся противостояние «Битвой открытых счетов».