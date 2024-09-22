В Польше обвинили РФ в «операции по дезинформации» в связи с наводнением

Войска защиты кибернетического пространства Вооружённых сил Польши обвинили Россию в «операции по дезинформации» в связи с наводнением.

Об этом говорится на странице ведомства в соцсети X.

«Остерегайтесь дезинформации! В связи с возникшей на территории юго-западной Польши паводковой ситуацией мы имеем дело с информационно-психологической операцией Российской Федерации», — сообщает ведомство.

По версии польских военных, Россия якобы отбирает информацию и «стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности». В заявлении утверждается, что одной из составляющих этой «операции» является стремление «подорвать доверие к структурам государственной безопасности Польши».

Польша потеряла почти миллиард долларов из-за наводнения

Каких-либо доказательств своих утверждений польское ведомство не приводит.

16 сентября в Польше был введён режим стихийного бедствия из-за наводнения. Как передаёт RMF24, по всей стране погибли семь человек, более 9 тыс. эвакуированы.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения в Польше пострадали около 57 тыс. человек.