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СМИ: Израиль проверяет информацию о возможной смерти главы политбюро ХАМАС

Израиль проверяет информацию о возможной ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в результате удара по сектору Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Появились сообщения о возможной смерти главы ХАМАС
© globallookpress.com

По ее информации, пока уточнить эти сведения "не представляется возможным". В израильской армии Kan сообщили, что не располагают "подтверждающей или опровергающей информацией".

Портал Ynet также сообщил о том, что Израиль проверяет информацию о смерти или ранении Синвара. Отмечается, что глава политбюро ХАМАС "оказался отрезанным от связи".

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