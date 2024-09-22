Появились сообщения о возможной смерти главы ХАМАС

Израиль проверяет информацию о возможной ликвидации главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в результате удара по сектору Газа. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее информации, пока уточнить эти сведения "не представляется возможным". В израильской армии Kan сообщили, что не располагают "подтверждающей или опровергающей информацией".

Портал Ynet также сообщил о том, что Израиль проверяет информацию о смерти или ранении Синвара. Отмечается, что глава политбюро ХАМАС "оказался отрезанным от связи".