Премьер Франции заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента республики в 2027 году.

"У меня нет карьерных амбиций, я не буду баллотироваться в президенты в 2027 году", - сказал он в эфире телеканала France 2.

По словам Барнье, которому в январе исполнилось 72 года, он "намерен приносить пользу стране в ближайшие два года в качестве премьер-министра".

Второй срок президентских полномочий Эмманюэля Макрона истекает в мае 2027 года. Конституция не позволяет ему выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на третий срок.

О планах баллотироваться на президентских выборах ранее объявил 53-летний Эдуар Филипп, возглавлявший правительство Франции с 2017 по 2020 год. Не исключает возможности своего участия в выборах и 35-летний предшественник Барнье Габриэль Атталь. Среди представителей оппозиции, изъявивших желание бороться за пост президента, председатель парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.