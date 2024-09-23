Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не стала «оглушительным успехом»

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало «оглушительным успехом». Об этом в интервью американскому журналу The New Yorker заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Он не считает, что операция украинской армии в данном регионе России приведет к окончанию конфликта. По словам главы государства, эта атака показала партнерам Украины, на что она способна. Он отметил, что у журналистов есть право задаваться вопросом, стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

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«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — сказал украинский лидер.

В начале сентября Зеленский заявил, что Украина планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе вторжения в Курскую область. По его словам, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский объяснил, почему операция в Курской области планировалась тайно.