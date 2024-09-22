Трампа спросили об участии в новых выборах в случае проигрыша на выборах

Экс-президент и кандидат на высший государственный пост США от Республиканской партии Дональд Трамп не будет добиваться переизбрания на следующих выборах в 2028 году, если потерпит поражение в нынешней президентской гонке. Об этом он заявил в эфире программы Full Measure.

"Нет, не буду", - сказал республиканец, отвечая на соответствующий вопрос. "Но, надеюсь, мы будем успешны", - добавил он.

Трамп заявил, что для второго раунда дебатов с Харрис "уже слишком поздно"

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов.