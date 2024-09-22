Зеленский назвал опасными сигналы, исходящие от Вэнса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New Yorker назвал опасными сигналы, которые исходят от кандидата на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнса.

По мнению лидера, тот слишком радикален и говорит о том, что Украина должна отказаться от своих территорий. Зеленский считает неприемлемой идею Вэнса прекратить боевые действия за счет его страны. При этом президент не рассматривает эту концепцию как план, «это просто лозунги».

«Должен сказать, что с Трампом такого не было. Мы с ним говорили по телефону, и его послание было максимально позитивным, с моей точки зрения. «Я понимаю», «Я окажу поддержку» и так далее», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что Вэнс и люди, разделяющие его взгляды, своими заявлениями об уступках территории Украины противоречат интересам США на Ближнем Востоке и на Тайване. Глава государства не воспринимает слова американского политика всерьез, потому что это привело бы к глобальному конфликту. Зеленский также посоветовал Вэнсу почитать историю Второй мировой войны, «когда страна была вынуждена отдать часть своей территории одному конкретному человеку», но это его не удовлетворило и нанесло «сокрушительный удар по европейскому континенту».