Аргентина решила дистанцироваться от принятого в ООН Пакта будущего

Правительство Аргентины решило дистанцироваться от Пакта будущего, который был принят странами, входящими в состав Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Об этом заявила министр иностранных дел южноамериканской страны Диана Мондино.

"Сегодня в ООН мы отмежевались от Пакта будущего", - написала она в X (ранее Twitter).

По словам Мондино, власти южноамериканской страны хотят, чтобы Аргентина "не была ограничена лишним бременем решений, которые чужды ее целям".

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В своем выступлении на Саммите будущего в штаб-квартире ООН Мондино сказала, что правительство ее страны считает "многие пункты пакта помехой для новой повестки Аргентины". В декабре прошлого года президентом стал либертарианец Хавьер Милей, называющий себя анархо-капиталистом и выступающий за минимальное участие государства в экономике и жизни общества.

Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Основная цель мероприятия - обсуждение глобальных вызовов и выработка коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом. Несмотря на заявленную значимость саммита, постоянные члены Совбеза не участвуют на уровне глав государств и правительств. На Саммите приняли три ключевых документа: "Пакт будущего", "Глобальный цифровой договор" и "Декларацию о будущих поколениях".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе своего выступления указал, что некоторые делегации не поддержали вынесенный с нарушением процедуры текст "Пакта будущего". Российский дипломат предложил председателю 79-й сессии ГА ООН Филемону Янгу отложить принятие документа до согласования всех его положений. Внесенную Россией поправку не приняли, в связи с чем Вершинин отметил, что РФ дистанцируется от консенсуса по "Пакту будущего" и "Глобальному цифровому договору". Он подчеркнул, что это особенно касается положений о разоружении, вопросов участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что принятый документ "несбалансирован, содержит опасные положения и является ударом по всемирной организации". По словам дипломата, ООН попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из "прекрасного сада", которые с самого начала узурпировали переговоры.