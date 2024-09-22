Зеленский: Украина защитила США «от тотальной войны» с Россией

Владимир Зеленский уверен, что Украина защитила Соединённые Штаты «от тотальной войны», в которую США могли быть втянуты в случае, если бы Киев не пошёл по пути конфликта с Россией.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New Yorker.

По его мнению, американский народ должен понять, что гипотетическое нападение России на Польшу или страны Прибалтики стало бы «ударом под дых для Соединённых Штатов».

Он не назвал вероятных причин такого «нападения» России, однако отметил, что тогда США пришлось бы переходить на «военные рельсы».

«Я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны», — сказал Зеленский.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее допустил, что встретится с Зеленским во время его визита в США.