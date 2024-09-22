КСИР раскрыл сеть из 12 действовавших в Иране агентов Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) раскрыл сеть из 12 израильских агентов в 6 провинциях Ирана, которые планировали осуществить акции, направленные на подрыв национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Чтобы противостоять этом заговору, <...> силами разведки КСИР <...> в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников [Израиля], которые планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар", - приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.