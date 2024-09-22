На Западе узнали о подготовке Израилем наземной операции в Ливане

Израиль собирается провести наземную операцию в Ливане для создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на военные источники.

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Сообщается, что израильская сторона уже начала подготовку к операции, однако ей пока не хватает сил для реализации планов. Кроме того, по данным издания, у высший военных и политических эшелонов страны есть разногласия по этому вопросу.

Некоторые из них призывают к быстрой эскалации, считая, что следует воспользоваться хаосом в ливанском радикальном движении «Хезболла», в то время как другие предлагают действовать более осторожно, чтобы добиться отступления противника.

Израиль отверг свою причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Ранее «Хезболла» заявила о вступлении в новый этап конфликта с Израилем. Заместитель генсека ливанского шиитского движения Наим Касем назвал начавшееся противостояние «Битвой открытых счетов».