Зеленский рассказал, что будет делать в случае отказа Байдена поддержать «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый план по укреплению страны в условиях продолжающегося конфликта, не требующий сотрудничества с Россией. Однако, если президент США Джо Байден не поддержит его, что Киеву ничего не останется, кроме как продолжать ту политику, которая действует сейчас.

«Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется — ну, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б» — подчеркнул Зеленский.

Об этом украинский лидер заявил в беседе с The New Yorker.

Зеленский уточнил, что новый «план А» не подразумевает диалога с Россией. Он отметил, что построил свой новый план в расчетах на поддержку США и других партнеров Украины.

Зеленский рассказал о жизни Украины по «плану Б»

Ранее Зеленский сформулировал некую «стратегию победы». Лидер Украины заявил, что использование Киевом ракет большой дальности по целям внутри России является неотъемлемой частью его «плана победы». Он также переложил на Запад ответственность за итог российско-украинского конфликта.