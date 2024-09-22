Экзит-поллы показали победу партии Шольца в Бранденбурге

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца с небольшим отрывом выигрывает региональные выборы в Бранденбурге. Это показывают экзит-поллы. СДПГ набирает 32% голосов, а ее основной соперник, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 29%, сообщает РИА Новости.

Экзит-поллы провела исследовательская группа Wahlen для телеканала ZDF.

Отмечается, что Альянс Сары Вагенкнехт (BSW) набирает 12 % голосов. ХДС – 11,5%. При этом «Зелёные» и «Свободные либералы» «значительно проигрывают» и могут не попасть в парламент.

Эти выборы решают будущее премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке (СДПГ). Он объявил, что выйдет из правительства, если АдГ победит.

«Теперь эта тактика, похоже, сработала», — отмечает телеканал ZDF.

Войдке заявил, что за последние несколько месяцев «мы проделали большую тяжелую работу». При этом он назвал своих политических оппонентов «экстремистами».

«Похоже, что снова – как это часто было в истории – именно социал-демократы остановили экстремистов на пути к власти», — заявил Войдке.

СДПГ набирает на 5,6 балла больше, чем пять лет назад. АдГ также добилась значительных успехов по сравнению с 2019 годом, но занимает второе место после СДПГ. Ранее АдГ лидировала в опросах.