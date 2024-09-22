Стало известно о первой жертве снегопадов в ЮАР

В ЮАР официально сообщили о первой смерти из-за обрушившихся на страну снегопадов. Из-за переохлаждения погиб человек, ехавший в такси, которое застряло в снегах, пишет местное издание IOL.

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Представитель Скорой помощи Роланд Робертсон рассказал. что такси следовало из Йоханнесбурга в Квазулу-Натал, и было вынуждено остановиться из-за снежного затора.

Один из людей, находившихся в салоне, «потерял сознание из-за сильного воздействия холода». На место прибыла бригада скорой.

«По прибытии было обнаружено, что человек потерял сознание и находился в критическом состоянии переохлаждения, ему требовалась срочная медицинская помощь», — сказал Робертсон.

По его словам, по пути в больницу состояние пациента быстро ухудшилось. Его пытались реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

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Власти призвали людей избегать некоторых основных маршрутов, пострадавших от снегопада. Южноафриканское общество Красного Креста (SARCS) заявило, что его представители работают на местах, раздавая горячую еду застрявшим автомобилистам.

На ЮАР в эти дни обрушился сильный снегопад, парализовавший движение по некоторым дорогам. Видео с ненастьем, шокировавшим африканцев, появилось в интернете.