Появилось фото Кейт Миддлтон после химиотерапии

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после курса химиотерапии, пишет The Sun. Принц Уильям и его супруга направлялись на службу в церковь Крати Кирк в Балтиморе. Там они присоединились к королю Карлу III и королеве Камиле.

На опубликованном снимке Кейт сидит на пассажирском месте в автомобиле, которым управляет принц Уильям. На принцессе были клетчатое пальто и шляпа темно-коричневого цвета с пером. Ее волосы лежали на плечах, а образ дополняли крупные серьги.

Церковь Крати Кирк является постоянным местом богослужений королевской семьи, когда они находятся в резиденции в близлежащем замке в Балтиморе.

Ранее стало известно, что детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу и принцессе Шарлотте скоро запретят путешествовать вместе. Согласно королевским правилам, по достижении 12-летнего возраста мальчик сможет передвигаться по стране только в компании своего отца. Девочка будет путешествовать с матерью. Это правило, как говорится в сообщении, предназначено для защиты прямой линии наследования и обеспечения того, чтобы в Великобритании по-прежнему был монарх в случае чрезвычайной ситуации.