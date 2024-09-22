В «Хезболле» заявили о новом этапе конфликта с Израилем

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в новый этап противостояния с Израилем, отметил заместитель генсека движения Наим Касем. Об этом пишет РИА «Новости».

Представители движения заявили в воскресенье, 22 сентября, что нанесли удары по военно-промышленному комплексу «Рафаэль» к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере страны.

«Мы вступили в новый этап под названием «Битва открытых счетов», — подчеркнул Касем.

Напомним, что новый виток эскалации на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по населенным пунктам и военным базам Израиля, захватили сотни заложников. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа.

В дальнейшем в противостояние вмешались США, Ливан, Йемен и ряд других стран. Россия, Китай, Бразилия выступили за скорейшее завершение войны в макрорегионе.