«Вечным конфликтом на истощение» может обернуться отказ Киева признать новые суверенные российские территории. Так считает политолог Марк Галеотти, посвятивший свою колонку в The Times теме выхода из украинского кризиса.

Сейчас Галеотти видит только два сценария: либо Киев соглашается с реалиями на земле, либо война становится «вечным конфликтом на истощение».

По словам политолога, усталость от украинского кризиса на Западе становится все шире и значительнее. Но явно это политики пока не демонстрируют, предпочитая жаловаться за кулисами.

Немногие страны, вроде Польши и Британии, все еще поддерживают Киев. Однако большинство настроено скептично и считает, что пришло время закончить конфликт, так как Зеленский не сможет одержать верх военным путем.

Галеотти ссылается на слова «ястреба» из польского аналитического центра. Он сказал:

«Границы Украины часто менялись с течением времени; настоящая борьба сейчас в том, чтобы в будущем границы передвигались как можно меньше».

Политолог считает, что «первым шагом к миру стало бы прекращение огня». Но Зеленский не способен пойти на такой шаг, поскольку знает, что он грозит концом его карьеры. При этом никто на Западе не задается вопросом: а в чем, собственно, заключается победа Украины. Считается ли таковой «появление суверенной, процветающей и ориентированной на Запад Украины», пусть даже и отказавшейся от территориальных притязаний к России?

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