Президент США Джо Байден опозорился на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, информирует 360.ru. Американский лидер забыл, кого он должен представить. Президент задался вопросом, кто следующий.

Кого мне надо следующим представить? Кто следующий? — растерялся Байден.

При этом президент США не забыл поблагодарить всех, кто собрался на пресс-конференции. После этого произошла небольшая заминка. Когда Байден забыл, что нужно представить премьера Индии, ему на выручку пришел помощник. Женщина объявила, что следующий гость — Нарендра Моди.

Ранее Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и позволил себе расистскую шутку. Президент США назвал министра чернокожим мужчиной. В соцсетях пользователи распространили видео, где глава государства допустил непоправимую оплошность.

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В начале августа Байден встретился с дочерью российской журналистки Алсу Курмашевой. Глава США посоветовал 12-летней Мириам Буториной не вступать в серьезные отношения, пока ей не исполнилось 30. Также он поздравил девочку с днем рождения.