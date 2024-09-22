Из граничащего с РФ города Украины эвакуировали треть населения

Из украинского города Глухова на севере страны эвакуировали треть населения. Об этом сообщила лава Глуховской общины Надежда Вайло, видео доступно на YouTube.

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Вайло заявила, что в Глухове, находящемся в граничащей с Россией Сумской области, идет обязательная эвакуация. Отмечается, что в настоящий момент из города выехало 10 тысяч человек.

«Это почти треть», — отметила она, добавив, что из города вывезено 70 процентов детей.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы России нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины в Сумской области. Потери украинской армии составили 380 военных и 11 единиц техники.