Спецслужбы Израиля несколько лет работали над операцией против шиитского движения «Хезболла». Подрыв электронных устройств был произведен раньше срока, из-за опасений, что специалисты движения узнают об акции и попытаются ее сорвать, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Источники назвали операцию «красной кнопкой», что позволила быстро и эффектно нанести тяжелый удар «Хезболле».

Вместе с тем, пояснили собеседники газеты, такие удары обычно наносятся перед широкомасштабным наступлением, предназначаются для того, чтобы посеять хаос перед крупной военной операцией.

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Бывший сотрудник израильской разведки признал, что спецслужбы задолго до операции отследили, с какими компаниями работает «Хезболла», в чем нуждается, что собирается закупать.

Ливанский чиновник, в свою очередь, выразил недоумение провалом, допущенным специалистами движения. Он отметил, что технические эксперты обязаны были осмотреть партии устройств, тщательно изучить их.