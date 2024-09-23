Украинского блогера внесли в базу «Миротворца»

Украинского блогера Пашу Бумчика внесли в базу данных «Миротворец», где он числится как изменник родины и дезертир. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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Блогера обвиняют в нарушении границы Украины, «сознательных действиях, направленных на дискредитацию силовых структур страны», а также «пособничестве российским военнослужащим».

Накануне Бумчик сбежал в Румынию через горы Карпаты после того, как получил повестку из военкомата. Блогер опубликовал видео из соседней страны. На кадрах он сообщил, что ему нравится новое место, и задался вопросом, не остаться ли там, раз он «заблудился в лесу».

В июле в базу «Миротворец» внесли украинских блогеров, которые призывали остановить войну любым способом после удара по детской больнице «Охматдет». Молодым людям вменяют «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «распространение российской пропаганды» и «участие в информационно-психологической операции России против Украины».