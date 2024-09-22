Британского премьера Кира Стармера заподозрили в поддержке России из-за того, что он завел себе сибирского котенка. Об этом написал в соцсети X общественный деятель, адвокат и ветеран боевых действий Стивен Джеймс.

«Выбор Киром Стармером русского сибирского котенка вместо британской короткошерстного — явный признак того, что он не поддерживает Великобританию!» — написал Джеймс.

Свой пост он закончил вопросом, как можно ожидать от премьер-министра поддержки рабочих Соединенного Королевства, если он не поддерживает даже британских котов.

22 сентября Стармер показал первое фото своего нового котенка по кличке Принц. На снимке видно, как питомец запрыгнул на письменный стол политика и «поставил свои лапки на бумаги сэра Кира». По данным Daily Mail, Стармер решил завести котенка после «жарких переговоров» с детьми, которые сначала хотели немецкую овчарку.

Также газета писала, что действующий главный мышелов Великобритании с Даунинг-стрит, 17-летний кот Ларри пригрозил Принцу ссылкой, если тот не будет ему подчиняться, и утверждал, «что сам он милее, чем любой котенок».