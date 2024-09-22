США удалось продавить идею объединения двух океанов

Противостояние США и Китая в Азии усиливается. На саммите QUAD в Вашингтоне лидеры Австралии, Индии и Японии с подачи президента Джо Байдена раскритиковали «опасную» деятельность Пекина и договорились о развитии логистики. Это вынуждает КНР активизировать сотрудничество с Россией, которую на саммите не упомянули ни разу. А вот Украину упомянули.

В США завершился саммит т.н. Четырехстороннего диалога по безопасности, более известного как QUAD. В эту организацию входят сами Штаты, а также Австралия, Индия и Япония. В этом году мероприятию уделялось повышенное внимание, поскольку, как пишет CNN, Джо Байден намеревался «окончательно закрепить альянс» до ухода с президентского поста.

По итогам саммита, было опубликовано совместное заявление «четверки». В нем в очередной раз выразили «серьезную обеспокоенность» милитаризацией Азиатско-Тихоокеанского региона, осудив «использование судов береговой охраны и морской милиции в рамках опасных маневров».

В документе отсутствует критика конкретного государства, за исключением Северной Кореи, однако западное экспертное сообщество сходится во мнении, что под этими тезисами скрываются «уколы» в сторону КНР. По данным CNN, во время закрытой части встречи лидеров QUAD, Байден неоднократно упоминал Китай в качестве важнейшей угрозы безопасности.

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Что же касается КНДР, в заявлении присутствует прямое осуждение запусков баллистических ракет Пхеньяном. Кроме того, стороны подчеркнули озабоченность «продолжающимися усилиями КНДР по созданию ядерного оружия в нарушение резолюций СБ ООН».

Упомянута и поддержка Украины. QUAD призывает к установлению «справедливого» мира, подчеркивая, что его достижение должно протекать «в соответствии с нормами международного права».

Также подчеркивается, что применение ядерного оружия должно стать неприемлемым. При этом Россия в тексте не упоминается ни разу.

В экономической части переговоров участники договорились развивать транспортную связанность региона. В следующем году в Индии состоится отдельная конференция, направленная на логистическое сотрудничество четырех государств.

Впервые саммит QUAD «четверки» состоялся в сентябре 2021 года в видеоформате, а в том же месяце, но чуть позже прошла очная встреча лидеров. Формально организация специализируется на «развитии сотрудничества азиатских демократий», ведет «диалог по проблемам безопасности», а также продвигает концепцию Индо-Тихоокеанского региона (сращивание Индийского и Тихого океанов в единое логистическое пространство).

Со дня своего основания QUAD критикуется рядом государств за антикитайскую направленность.

«Формирование QUAD происходило на фоне экономического и политического возвышения Пекина. Разумеется, не все государства АТР были удовлетворены этим процессом. Многие из них воспринимают КНР как исторического конкурента», – заявил газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, США выступили «в качестве основного аккумулятора этого недовольства Китаем».

«Примечательно, что к формату им удалось подключить и Индию. Конечно, Нью-Дели не рискует полностью растворяться в критике Пекина. Свое членство в организации там пытаются прикрыть заявлениями о том, что речь идет лишь об еще одной форме диалога по вопросам региональной безопасности», – говорит эксперт.

Что касается конкретных итогов саммита, то наиболее важным, по мнению Ткаченко, является окончательное закрепление объединения в качестве жизнеспособной формы взаимодействия четырех государств.

«Все члены QUAD разделяют американскую идею о постепенной трансформации Азиатско-Тихоокеанского региона в Индо-Тихоокеанский. Эта идеологема позволяет союзникам Штатов более четко и выверено регулировать свои совместные действия. Это уже дает плоды. В частности, четырехсторонний саммит впервые завершился принятием конкретного решения: страны договорились о развитии транспортно-логистических сетей друг с другом», – считает политолог.

Он также выразил мнение, успехом Вашингтона стало достижение общей позиции QUAD по украинскому кризису.

«Конечно, данная тема в большей степени была косвенной – в первую очередь страны хотели «сверить часы» по вопросам безопасности в регионе, но хотя бы немного затронуть вопрос поддержки Киева оказалось для Белого дома принципиальной задачей. Думаю, итоговая формулировка стала предметом долгого торга между США и Индией. Скорее всего, именно Нью-Дели настоял на том, что в документе не звучит порицаний России. Индийцы согласилась с тем, что Украине необходима поддержка, но формулировка максимально расплывчатая, без конкретики. Пока Вашингтон подобная позиция устраивает», – рассуждает Ткаченко.

QUAD лишь одно из направлений антикитайской деятельности США в Азии, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Вместе с этим Штаты пытаются налаживать взаимодействие со своими региональными партнерами, привлекая их к противостоянию с КНР», – подчеркивает он. - Вашингтон выстраивает в АТР разветвленную сеть военных баз, размещает здесь собственные вооружения».

В частности, большим скандалом обернулась дислокация ракет на Филиппинах.

«Белый дом наращивает и коммуникацию между своими союзниками, например, Америка прикладывает немало усилий для выстраивания диалога Сеула и Токио. При этом зачастую Вашингтон действует достаточно грубо. В рамках взаимодействия с АСЕАН Штаты пытаются навязать им блоковое видение международной политики, разжигая их недовольство действиями Китая. Это противоречит азиатскому восприятию мира, но США продолжают продавливать несговорчивые государства», – рассказывает Козюлин.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация подталкивает Пекин к началу ответных действий.

«Конечно, в этом вопросе КНР традиционно привыкла полагаться преимущественно на собственные силы. Страна активно вкладывается в свою обороноспособность. В частности, сейчас Китай строит «Великую морскую стену». Это своеобразная сеть датчиков, расположенных по периметру границ Поднебесной, собирающих информацию обо всех подозрительных движениях в воде. Увеличиваются и расходы на содержание флота», – рассуждает эксперт.

Он подчеркнул, что интриги США подталкивают Пекин к более глубокому взаимодействию с Москвой.

«Ярким примером стали недавние военно-морские учения между нашими странами. Однако реакция КНР не ограничивается наращиванием связей с одной лишь Россией. У Китая достаточно широкие дипломатические возможности», – напоминает Козюлин.

Кроме того, с помощью «мягкой силы» Пекин привлекает к сотрудничеству молодых специалистов из АСЕАН. «Это создает целую группу подрастающего поколения, которая позитивно относится к самой идее партнерства с КНР», – резюмировал эксперт.