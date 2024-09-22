На Западе возникают мнения о возможности сохранить за Россией контроль над частью утраченных Украиной территорий в процессе разрешения конфликта. Политолог Марк Галеотти отметил, что некоторые политические силы в Европе рассматривают такой вариант.

«Итогом договоренностей между сторонами может стать появление суверенной, процветающей и ориентированной на Запад Украины и ее отказ от территорий на юго-востоке в пользу Москвы», — пишет Галеотти.

В статье для The Sunday Times он отметил, что в Европе наблюдается «усталость от Украины», что может предвещать начало переговоров о прекращении конфликта, даже если это означает нежелательный мир.

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Согласие украинского лидера Владимира Зеленского, по мнению Галеотти, на такие условия может негативно сказаться на его собственной политической карьере, так как украинские националисты могут оказать на него давление. Политолог также отметил, что даже сторонники Украины на Западе сомневаются в способности Киева вернуть утраченное.

Прекращение конфликта затрудняется отсутствием ясного понимания, как может выглядеть победа, и стремление Украины вступить в НАТО не вызывает особого энтузиазма среди членов альянса. Тем не менее, Галеотти высказал мысль, что НАТО может быть вынуждено пригласить Киев, чтобы предотвратить возможность появления у украинской стороны ядерного потенциала.

Бывший посол США в НАТО Курт Уолкер заявил, что победа для России наступит, когда страна решит остановиться. Зеленский, в свою очередь, призвал западных союзников ускорить завершение конфликта, чтобы восстановить международный порядок безопасности, передает RT.