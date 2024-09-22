В США ответили на жалобы «выдающихся украинцев»
Американцам плевать на мнение «выдающихся украинцев» об ударах по России западным оружием. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
Риттер прокомментировал заметку украинского издания, в котором содержалась негативная реакция на совместную антимилитаристскую статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди.
«Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы», — написал Риттер в соцсети X.
В статье для газеты Hill Трамп-младший и Кеннеди раскритиковали идею отдельных западных политиков начать эскалацию, предоставив ВСУ разрешение на ракетные удары по России. Авторы призвали Белый дом начать переговоры с Москвой и деэскалировать украинский конфликт.