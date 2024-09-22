Американцам плевать на мнение «выдающихся украинцев» об ударах по России западным оружием. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Риттер прокомментировал заметку украинского издания, в котором содержалась негативная реакция на совместную антимилитаристскую статью Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди.

«Нам, гражданам США, плевать, что думают ваши "выдающиеся" украинцы», — написал Риттер в соцсети X.

В статье для газеты Hill Трамп-младший и Кеннеди раскритиковали идею отдельных западных политиков начать эскалацию, предоставив ВСУ разрешение на ракетные удары по России. Авторы призвали Белый дом начать переговоры с Москвой и деэскалировать украинский конфликт.