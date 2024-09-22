На Украине раскрыли план Зеленского в США

Владимир Зеленский надеется получить максимальные преференции для Украины до того, как президент США Джо Байден покинет Овальный кабинет. Об этом пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинскую газету «Фокус».

Украинский лидер разработал «план победы», который намеревается в ближайшее время представить в Вашингтоне. В рамках этого плана одним из ключевых пунктов является вступление Украины в НАТО.

Журналисты отметили, что Зеленский в надежде ускорить окончание конфликта попытается убедить Байдена принять решительные меры и дать Украине возможность вступить в переговоры «с позиции силы».

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По их данным, украинский лидер намеревается выступить со своими инициативами («планом мира» и «планом победы») не только перед Байденом. Он планирует представить их двум кандидатам в президенты США — Дональду Трампу и Камале Харрис — и американскому Конгрессу.

«Мирный план» должен привести к восстановлению мира. А второй план призван сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения.

Действующий президент США может пойти на то, чтобы пригласить Украину в НАТО, заметили аналитики. Вместе с тем, пояснили они, Джо Байден в политическом смысле является «хромой уткой», к его желаниям и решениям другие члены НАТО могут не прислушаться.