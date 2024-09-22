Сильный снегопад в ЮАР попал на видео

На Южно-Африканскую Республику обрушился сильный снегопад, парализовавший движение по некоторым дорогам. Синоптики предупредили, что снег будет идти еще несколько часов. Об этом пишет РБК.

Местные чиновники отметили, что ряде районов республики выпало до двух метров снега. Они добавили, что сильнее всего пострадала ключевая автомагистраль N3, соединяющая Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье.

Несколько ее участков пришлось закрыть из-за гололеда и плохой видимости, а объездные пути стали непроходимыми, многим водителям пришлось ночевать в машинах.

По словам властей провинции Квазулу-Натал, спасатели доставили автомобилистам теплые одеяла и воду. Они добавили, что людям помогают гуманитарные организации.

Синоптик южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини назвал происходящее «экстремальным случаем». Он уточнил, что в ближайшие часы может выпасть еще больше снега.

Как предположил метеоролог Лутандо Масимини, погода, по всей вероятности, постепенно прояснится. При этом снег может смениться дождём, вероятность которого оценивается специалистами в 30%.

Напомним, что с сентября по февраль в стране длятся весна и лето, а с марта по август — осень и зима. Вместе с тем, снегопад — достаточно редкое явление для ЮАР, ранее снег выпадал в июле 2023 года, а до этого белые хлопья жителям страны доводилось видеть лишь в 2012 году.