Италия не намерена давать Киеву разрешение на удары по территории РФ западным оружием. Недавняя резолюция Европарламента ничего не меняет. Об этом заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

«Наша линия не меняется, голосование по резолюции в Европарламенте не имеет юридической силы», — сказал Таяни.

По его словам, «мы не можем давать Киеву разрешение бомбить Москву».

Политик напомнил, что США также не разрешают использовать дальнобойное западное оружие для ударов вглубь России.

При этом итальянцы вложатся в девятый пакет военной помощи Украине и отправят ракеты для комплексов ПВО Samp-T.

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На этой неделе депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Резолюция имеет рекомендательный характер и не обязательна для исполнения.

В Совфеде заявили, что Европарламент «давно превратился в кучку безответственных политиков», штампующих резолюции с целью эскалации.