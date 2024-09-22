Стало известно число предвыборных обещаний Трампа

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в первый же день после победы в выборах объявить о массовых депортациях, отменить льготы для электромобилей и запретить трансгендерам участвовать в спортивных состязаниях. В общей сложности, он дал 41 обещание, пишет Washington Post.

Обещания Трампа, отметили журналисты, затрагивают практически все ключевые сферы политики, экономики и общественной жизни США.

Так, бизнесмен заявил, что намеревается сократить финансирование школ, которые развивают тему «трансгендерного безумия», поднимая вопрос о сексуальной ориентации, расовой дискриминации.

В сфере миграции Трамп пообещал провести крупнейшую операцию по депортации мигрантов в истории, а также прекратить практику предоставления гражданства для детей мигрантов.

Кандидат в президенты заметил также, что после победы отменит новый зеленый курс действующей администрации и принятые в стране стандарты выбросов топлива.

Трамп подчеркнул, что планирует запретить проводить несовершеннолетним операции по смене пола, положить конец участию трансгендерных спортсменов в спортивных соревнованиях, а также остановить пропаганду трансгендерности.

По мнению правоведов, многие обещания Трампа выходят за рамки полномочий президента в соответствии с Конституцией. Даже некоторые из тех, которые находятся в его компетенции, столкнутся с юридическими или логистическими проблемами, из-за которых их невозможно будет выполнить в сжатые сроки.