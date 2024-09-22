Литовский комиссар по обороне ЕС готовит план войны с Россией

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Потенциальный комиссар ЕС по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс хочет заставить европейские страны следовать своему военному плану. Члены Евросоюза должны будут накапливать боеприпасы не ниже определенного уровня. По мнению Кубилюса, это лучший способ расширить ВПК и подготовиться к войне c Россией, пишет Financial Times.

Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне в этом году, если Европейский парламент одобрит его кандидатуру. Он считает, что ЕС «должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет», пишет газета.

Кубилюс подготовил свой план, он аналогичен соглашениям по природному газу, согласно которым страны ЕС должны хранить запасы оружия и боепрпасов и делиться ими с нуждающимися соседями.

«Почему у нас нет какого-то критерия военной безопасности, предполагающего хранение определенного количества артиллерийских снарядов или других продуктов ... скажем, пороха, взрывчатых веществ?» — задался вопросом Кубилюс.

По его мнению, в ЕС необходимо создать постоянный спрос на продукцию, поскольку оборонной промышленности «не хватает стабильных долгосрочных заказов на производство».

В марте ЕС выделил 500 млн евро в соответствии с Законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP), чтобы увеличить производственные мощности до 2 млн снарядов ежегодно к концу 2025 года. Кубилюс считает, что ситуация улучшилась, но необходимо больше.

«Если я не ошибаюсь, мы все еще отстаем от россиян», — заявил он.

Кубилюс относится к числу европейских политиков-милитаристов, которые пропагандируют тезисы о том, что Россия якобы нападет на одну из стран – членов ЕС и поэтому Европа должна начать гонку вооружений с Россией.