Рим не может поддержать решение по ударам дальнобойным оружием вглубь России, а принятая Европарламентом резолюция не имеет юридической силы, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, вместе с тем страна отправит Украине систему противовоздушной обороны Samp-T в рамках девятого пакета военной помощи.

В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву, — заявил Таяни.

Шредер рассказал о «южнотирольском решении» по Крыму

Вместе с тем он прокомментировал возможность лишения Венгрии прав председателя в ЕС, добавив, что так поступать не стоит. По его словам, Будапешт нельзя выносить за рамки законного поля только потому, что некоторые не согласны с выбором правительства страны.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день на Западе еще есть политики, анализирующие и осознающие истинное значение слов президента России Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары по территории страны. По его словам, там пока не перевелись «трезвые головы».