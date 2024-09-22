В Египте от необычного кишечного заболевания умерли пять человек

Пять человек умерли в провинции Асуан, расположенной на юге страны, от заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые отличаются от обычных инфекций. Об этом заявил губернатор провинции Исмаил Камаль.

"На настоящий момент речь может идти о пяти смертельных случаях от заболеваний, отличных от распространенных желудочно-кишечных инфекций", - сообщил губернатор Асуана, комментируя телеканалу Sada el-Balad сообщения о вспышке в этой провинции заболевания гастроэнтеритом. Камаль добавил, что "общие показатели смертности за последний период в Асуане не увеличились и остаются на прежнем уровне".

Губернатор южноегипетской провинции также отметил, что "состояние инфекционных больных, находящихся в лечебных учреждениях Асуана, не вызывает беспокойства". Камаль отверг предположения, что вспышка заболевания была якобы вызвана сбросом промышленных сточных вод в реку Нил одним из местных предприятий.

"На очистной станции, - сказал он, - на регулярной основе проводятся анализы сбрасываемой в реку воды, постоянно проводится обеззараживание стоков хлором".

Некоторое время назад посольство Российской Федерации в Египте предупредило россиян о нежелательности посещения провинции Асуан на юге страны из-за сообщений о вспышке заболевания гастроэнтеритом. В заявлении диппредставительства отмечалось, что "в связи с информацией египетских властей о вспышке заболевания гастроэнтеритом в провинции Асуан посольство рекомендует гражданам России, находящимся в Египте, временно воздержаться от посещения данного региона". Кроме того, ведомство посоветовало гражданам следовать правилам гигиены, в том числе "не пить воду из непроверенных источников и есть только термически обработанные мясо и рыбу, тщательно мыть овощи и фрукты".

Как ранее сообщил Минздрав страны, в провинции Асуан в течение последних нескольких дней был зафиксирован "ряд случаев с симптомами острого гастроэнтерита", однако, по данным ведомства, "все случаи были диагностированы в двух городах региона, а не по всей провинции". Указано, что при появлении симптомов или опасений заболевания, необходимо обратиться в больницу "для подтверждения инфекции и получения необходимого лечения".

Местные специалисты рекомендовали соблюдать профилактические меры для предупреждения желудочно-кишечных инфекций, в частности, гастроэнтерита: мыть руки, не пользоваться совместно кухонными приборами, например, стаканами или тарелками. Помимо этого, стоит использовать бутилированную воду также для чистки зубов, не есть сырые продукты, включая очищенные овощи и фрукты, и не употреблять кубики льда, так как они могут быть приготовлены из загрязненной воды.