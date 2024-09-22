Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (1998–2005 годы) рассказал, что в 2022 году по просьбе Киева участвовал в переговорах России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что стороны были близки к заключению мира, пишет РБК со ссылкой на источники.

Политик отметил, что предложил компромиссный вариант. В его рамках подразумевалось оставить Донбасс в составе Украины, а по Крыму принять «южнотирольское решение» — создать российский анклав.

По данным портала, история с Южным Тиролем растянулась на десятки лет, с конца 1910-х до 1990-х, когда территориальный спор между Австрией и Италией все же был урегулирован.

Шредер дал совет тем, кто верит в победу над Россией

Шредер уточнил, что его предложения не устроили украинскую сторону и «влиятельные круги», которые, как он считает, стояли за Владимиром Зеленским.

По его мнению, начало полномасштабного конфликта было «большой ошибкой» России, поскольку Украина, даже если бы присоединилась к НАТО, не представляла бы для нее серьезной угрозы.

Вместе с тем, резюмировал экс-канцлер, Запад игнорирует интересы Москвы в области безопасности. В связи с этим, добавил он, ФРГ следует предпринять конструктивные действия «в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений».