Байден проговорился об истинном отношении к Китаю

Китай проверяет страны QUAD по всему макрорегиону, заявил президент США Джо Байден в ходе очередного саммита организации. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad group of nations, QUAD) — стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Очередной саммит организации прошел в сентябре, на нем присутствовали главы государств и правительств.

По данным газеты, лидеры стран в ходе переговоров прибегали к иносказаниям, не называли Китай напрямую. Они планировали обсудить секретные вопросы в ходе встречи за закрытыми дверями. И только Байден при включенном микрофоне проговорился и открыто признал, что обеспокоен политикой Пекина.

В США объяснили малое количество интервью Камалы Харрис

«Китай продолжает вести себя агрессивно, проверяет нас по всему региону, и это верно в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море, Южно-Китайском регионе, Южной Азии и Тайваньском проливе», — отметил американский лидер.

По его мнению, лидер КНР Си Цзиньпин сосредоточился на внутренних экономических проблемах, но все же продолжает активно отстаивать интересы страны на международном уровне.

Журналисты отметили, что в совместном заявлении после саммита четыре лидера напрямую не упомянули Китай, хотя и выразили обеспокоенность напряженностью в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.