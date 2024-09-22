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Киеву нельзя позволять наносить удары вглубь России ракетами Storm Shadow, потому что это вовлечет Британию в конфликт. Такое предостережение сделал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Обстрелы территории России Storm Shadow стали бы безумной эскалацией, напрямую вовлекающей Великобританию в конфликт между РФ и Украиной», — написал Кертен в соцсети X.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США могут разрешить ВСУ бить вглубь России крылатыми ракетами Storm Shadow или SCALP британского и французского производства. Эти ракеты имеют американские компоненты, и Вашингтон может ограничивать их использование.

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что в случае такого разрешения Россия сделает так, что украинские АЭС перейдут в режим заглушения реакторов и не смогут функционировать. Это лишит Зеленского возможности масштабно атаковать западным оружием.

При этом российская армия не будет наносить удары по станциям и не допустит радиационной катастрофы.