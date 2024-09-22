Раскрыты последствия отказа Аргентины от вступления в БРИКС

Международный аналитик Марсело Монтес в беседе с Аргентины от вступления в БРИКС.

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Монтес отметил, что решение Аргентины привело к тому, что страна отрезала себя от 80% мира. «Мир сегодня многополярен, и в нем практически нет гегемонии США с характеристиками конца 90-х годов», — отметил он.

По словам аналитика, сегодня мировая власть «распределена», так что «БРИКС отражает это разнообразие, это распределение мировой силы лучше, чем любая другая группа».

«Поэтому, отказываясь от БРИКС и отдавая предпочтение отношениям с США, Израилем и ЕС, Аргентина только вредит себе, поскольку смотрит лишь на 12 процентов мира, отбрасывая в сторону остальные почти 80 процентов, и, соответственно, теряет возможности», — заключил он.

29 декабря 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что страна отказывается от вступления в БРИКС. Позднее мэр аргентинского города Морено Хуан Хавьер Уиллипан заявил, что в стране не согласны с отказом властей страны от вступления в БРИКС и надеются на пересмотр этого решения Буэнос-Айресом.