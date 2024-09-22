Байден и Кисида договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который вскоре покинет пост главы правительства, и президент США Джо Байден, который вышел из избирательной кампании перед выборами в ноябре, договорились о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран в области безопасности. Об этом сообщил японский МИД по итогам их встречи в США.

"Оба лидера согласились с важностью дальнейшего наращивания потенциала сдерживания и реагирования японо-американского альянса. Два лидера подтвердили приверженность неизменному развитию двустороннего сотрудничества в области безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Кисида подчеркнул важность "развития партнерских отношений со странами-единомышленниками, включая G7, [форматы] Япония - Австралия - Индия - США, Япония - США - Республика Корея и Япония - США - Филиппины, а также подчеркнул важность развития такого сотрудничества с глобальным Югом". Это, по его мнению, необходимо для дальнейшего продвижения идеи "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского" региона. Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Один пояс - один путь", предложил в 2016 году занимавший на тот момент пост премьера Японии Синдзо Абэ. Теперь ее активно продвигают США, Япония и их союзники.

Обсудили они и ряд региональных вопросов. Так, Кисида и Байден договорились тесно сотрудничать по вопросам, "связанным с Китаем", а также "противостоять и решительно реагировать на любые односторонние попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". Затронули они и тему КНДР, обсудив ракетно-ядерную программу Пхеньяна. Говоря о ситуации на Украине, Кисида выразил "решимость продолжать жесткие санкции против России и активную поддержку" Киева.

Кисида ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а значит, покинет пост главы правительства. Он принял решение не баллотироваться на фоне падения рейтингов правительства до рекордно низкого уровня из-за череды скандалов. 27 сентября ЛДП выберет нового руководителя, который почти автоматически станет следующим премьером Японии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, хозяин Белого дома под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение Харрис, и в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.