Лидеры США, Японии, Индии и Австралии призвали реформировать СБ ООН

Совет Безопасности ООН необходимо реформировать с включением в него новых постоянных членов от Африки, Азии, а также Латинской Америки.

С таким призывом, как сообщает РИА Новости, выступили президент США Джо Байден и председатели правительств Индии, Японии и Австралии.

В их совместном заявлении указывается, что это позволит сделать СБ ООН «более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчётным».

Ранее сообщалось, что заседание СБ ООН по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» состоится 26 сентября.