Лидеры стран QUAD готовы к диалогу с КНДР по денуклеаризации

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) выразили готовность к конструктивному диалогу с Северной Кореей по вопросу денуклеаризации.

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"Мы осуждаем дестабилизирующие ракетные пуски Северной Кореи и ее постоянное развитие своей ядерной программы в нарушение многих резолюций Совета Безопасности ООН. Эти пуски серьезно угрожают международному миру и стабильности. Мы просим Северную Корею исполнять все обязательства, согласно резолюциям СБ ООН, воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в конструктивный диалог. Мы подтверждаем свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и призываем все страны полностью соблюдать резолюции СБ ООН", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома совместном заявлении лидеров стран QUAD по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне (штат Делавэр).

В документе также содержится призыв ко "всем странам - членам ООН не передавать КНДР и не закупать у нее любые виды оружия и связанные с ним материальные средства".

"Мы серьезно обеспокоены тем, что некоторые страны углубляют военное сотрудничество с Северной Кореей, напрямую подрывая глобальный режим нераспространения", - заявили лидеры четырех стран.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим в отношении КНДР должен быть пересмотрен. Дипломат отметил, что в отношении этой страны не работают механизмы по корректировке рестрикций, а также не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании тех или иных лиц.