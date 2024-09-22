Лидеры стран QUAD высказались в поддержку всеобъемлющего мира на Украине

Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине. Такая позиция изложена в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Как следует из документа, лидеры QUAD отмечают необходимость "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира" на Украине "в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН". Они также отметили "негативное влияние" украинского кризиса на "продовольственную и энергетическую безопасность".

"В контексте этого конфликта мы разделяем позицию, согласно которой применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы", - говорится в заявлении лидеров.

Россия в совместном заявлении лидеров QUAD не упоминается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров. Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года, переговоры продлились около трех часов.

Принципы будущего соглашения включали обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ, Киев отказался от договоренностей. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.