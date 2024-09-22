Институты Конфуция, действующие при 30 британских вузах, окончательно перестали получать финансирование от британского правительства. Об этом газете Sunday Telegraph заявили в министерстве образования королевства.

О намерении прекратить финансирование институтов с целью ограничения китайского влияния в стране еще в начале 2023 года объявил Риши Сунак, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании. Первоначально он планировал запретить их деятельность в Соединенном Королевстве, однако впоследствии в Лондоне отказались от такого шага, посчитав его непропорциональным. В правительстве лейбористов, которое сменило кабинет Сунака в июле, заявляют, что институты Конфуция должны "вести свою работу совершенно прозрачно, соблюдать закон и демонстрировать полную приверженность таким британским ценностям, как открытость и свобода выражения мнений".

Западные спецслужбы опасаются, что китайская разведка использует институты в качестве прикрытия, а также пытается с их помощью влиять на настроения молодых британцев, включая интеллектуальную элиту страны. В США в результате ограничений на деятельность институтов Конфуция их число с 2019 года сократилось с более чем 100 до 5.

По словам канцлера (церемониального главы) Оксфордского университета и последнего британского губернатора Гонконга (1992-1997) лорда Кристофера Паттена, есть свидетельства того, что институты "пытаются влиять на происходящее в университете в целом", а не просто помогают студентам изучать китайский язык и культуру.

Пекин неоднократно призывал западные страны прекратить демонизировать проекты, направленные на укрепления связей и сотрудничества с КНР, препятствовать осуществлению народной дипломатии и культурных обменов.