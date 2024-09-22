В ЕС раскрыли секрет о критике в адрес Санду

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс признал, что в Брюсселе часто не выносят на публику критику в адрес президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Да, есть недостатки, которые мы критикуем за закрытыми дверями", - сказал Мажейкс в эфире телеканала "Экслюзив ТВ", отметив, что для Брюсселя "важно и то, что если есть такая критика, то к ней прислушиваются лучше". Отвечая на вопрос журналиста о закрытых властью Молдавии 14 телеканалов и более полусотни изданий, которые предоставляли слово оппозиции, европейский дипломат признал, что в республике практически отсутствуют критикующие правящую партию и президента средства массовой информации. "Это может как раз одна из тех проблем, которые есть. Сильные СМИ - это здоровая часть общества", - пояснил он, отметив при этом, что в целом власти Молдавии движутся в правильном направлении и поэтому в Брюсселе их поддерживают.

"Потрясающее лицемерие высокого европейского чиновника! Сначала явно или неявно поддерживать процесс закрытия в Молдове большого числа допускающих критику власти ТВ и радио каналов, закрывать глаза на блокирование ряда интернет-сайтов, объясняя это демагогией о защите информационного пространства от дезинформации. А потом высказывать сожаление, что в стране отсутствуют критикующие власть и правительство СМИ", - написал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста с требованием отставки Санду и правительства, сформированного ее правящей партией. Их участники возлагают на власти ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию, милитаризацию страны вопреки прописанному в Конституции Молдавии нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, закрытии 14 телеканалов и более 50 СМИ, которые представляли ей слово. Также по инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемую властями республики в информационных атаках, а также с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Вместе с тем в Молдавии появился аналог украинского сайта "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.

Бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон назвал инициативу Санду о создании центра прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры, надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации.