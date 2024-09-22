Алжир назвал атаки Израиля на Ливан военными преступлениями

Алжирские власти расценивают как военные преступления кибератаки Израиля на телекоммуникационные устройства на территории Ливана. Об этом заявил п

"Алжир самым решительным образом осуждает взрывы, вызванные сионистскими (то есть израильскими - прим. ТАСС) кибератаками на телекоммуникационные устройства в Ливане 17 и 18 сентября, в результате которых десятки людей погибли и получили ранения. Эти атаки представляют собой военные преступления, вопиющее нарушение суверенитета Ливана и международного права", - цитирует дипломата алжирское радио.

"Исполнитель этих атак хорошо известен. Мы самым решительным образом осуждаем эти израильские нападения", - отметил Бенджама, подтвердив "полную солидарность Алжира с Ливаном в эти трудные времена".