WSJ: количество бездомных в США может превысить 653 тысячи в 2024 году
Количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тыс. в конце текущего года.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию более чем 250 организаций, занимающихся оказанием помощи бездомным в США.
К настоящему моменту количество американских бездомных составляет 550 тыс. человек. При этом число постоянно растёт. Эту тенденцию связывают с наплывом мигрантов, ростом цен на жильё и с эпидемией фентанила.
Отмечается, что нынешний показатель на 10% превышает данные за аналогичный период 2023 года.
Журналисты уверены, что к концу 2024 года количество бездомных превысит 653 тыс.
Ранее в США власти города Сан-Франциско, штат Калифорния, начали борьбу с засильем бездомных.