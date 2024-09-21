Израиль предупредил своих граждан о возможном ударе «Хезболлы»

Израильские власти предупредили своих граждан о возможном нападении «Хезболлы» в ближайшее время. На севере страны приняты чрезвычайные меры, ограничены массовые мероприятия и перемещение гражданских лиц.

«Возможно, что в течение короткого времени по Израилю будут запущены ракеты. Мы просим вас следовать указаниям командования тыла. Мы переживаем дни боев, поэтому важно оставаться начеку», - цитирует CNN представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.

Уже принято решение закрыть пляжи, собрания на открытом воздухе ограничены 30 людьми. Предприятия и школы пока продолжат работу, но только при наличии убежищ поблизости.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении около 180 целей шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

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Поражены тысячи контейнеров для запусков ракет, склады с боеприпасами и другие объекты военной инфраструктуры.

Между тем, число погибших в результате удара израильских ВВС по Бейруту возросло до 31 человека, ранены еще 68 человек. Среди погибших есть трое детей и семь женщин. Также 23 человека числятся пропавшими без вести.