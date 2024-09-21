Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина находится в умирающем состоянии из-за большого оттока населения. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Джонсон назвал Украину умирающей страной и добавил, что она лишилась более 50 процентов своего населения. По мнению экс-аналитика из США, украинцы, находящиеся в других государствах, вряд ли вернутся на родину. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в военных действиях.

«Это люди, которые могли бы заводить детей, а без детей общество будет стареть и умирать. Украина умирает, и Запад должен это признать, правда, на данный момент нет никакого способа вернуть ее к жизни», — заключил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут удержать свои позиции по всей линии фронта. По мнению аналитика, конфликт близится к своему завершению.