Шредер дал совет тем, кто верит в победу над Россией

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), занимал пост в 1998-2005 годах) посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над Россией, заглянуть в учебники по истории.

Выступая на мероприятии, организованном швейцарским изданием Weltwoche, Шрёдер заявил, что Россию нельзя победить в военном отношении.

"Я советую всем, кто в это [победу над Россией] верит, заглянуть в учебники по истории", - приводит его слова газета Welt.

Он напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать верх над Россией. По словам Шрёдера, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина.

"Они убеждены в том, что Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы поставить Россию на колени", - сказал экс-канцлер.

Шрёдер полагает, что Запад недооценивает возможную перспективу обострения конфликта на Украине. Он назвал действия РФ "серьезной ошибкой", но указал на то, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности.

"Именно мы, немцы, в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений должны действовать осторожно и конструктивно", - призвал бывший канцлер.

Он считает, что ЕС должен увязывать поддержку Украины с требованиями к Киеву представить реалистичные сценарии достижения мира.

"И эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы", - полагает Шрёдер.

Как отмечает Welt, он затронул также свою роль во время переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле в 2022 году. По его словам, Украина тогда отклонила предложения о проведении переговоров в Швейцарии и Дубае и в конечном итоге стороны остановились на Турции. Жена бывшего канцлера Со Ён Ким вела протоколы. Шрёдер утверждал, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, достижение мира было близко. Его компромиссный план состоял в том, что Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось "южнотирольское решение", то есть создание российского анклава. Кроме того, в плане не предусматривалось вступление Украины в НАТО.

Однако, по словам Шрёдера, правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним "более влиятельные круги" не допустили тогда достижения мира. Как считает экс-канцлер, они полагали, что продолжение боевых действий якобы ослабит Россию. Бывший канцлер сейчас связывает надежды на мир с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению Шрёдера, все же небезразлична Европа. ЕС и Германия после Украины в наибольшей степени пострадали от конфликта, полагает бывший канцлер. Он выразил сожаление в связи с тем, что между ФРГ и Францией нет тесного взаимодействия и что они не смогли вместе повлиять на США с целью урегулирования ситуации на Украине.

О переговорах в Стамбуле

Вскоре после начала специальной военной операции Россия и Украина начали вести переговоры: сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, который, в частности, предусматривал обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное, а также запрет пропаганды на Украине идей нацизма и неонацизма.

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Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев.