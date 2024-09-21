"Уже слишком поздно". Трамп — о новых дебатах с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что устраивать второй раунд дебатов с его соперницей от демократов Камалой Харрис "уже слишком поздно".

"Камала и ее команда видят, что их кампания продвигается не лучшим образом. И недавно они объявили, что хотели бы провести еще один раунд дебатов. <...> Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось. У нее был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась", - сказал он, выступая перед сторонниками в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).

Трамп напомнил, что в этом году принял участие в теледебатах уже дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке. Республиканец убежден, что демократы хотят провести еще одну встречу, так как чувствуют, что "серьезно проигрывают".

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"Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш", - отметил республиканец.

Ранее Харрис приняла предложение телеканала CNN провести второй раунд дебатов с Трампом 23 октября.