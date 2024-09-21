Ле Пен заявила, что новое правительство Франции далеко от ожиданий французов

Глава парламентской фракции "Нацобъединение" Марин Ле Пен считает новое правительство Франции "переходным" и далеким от ожиданий французов. Соответствующее мнение она опубликовала в X (ранее Twitter).

"Французский народ, который дважды на последних выборах выразил желание порвать с семилетним периодом отречений и неудач макронизма, сегодня вечером оказался перед переформированным правительством, далеким от желания перемен и сменяемости, которое они выразили в июне", - написала она.

Политик подчеркнула, что считает это правительство "переходным". По ее мнению, оно было создано посредством заключения "противоестественных союзов", сформировавшихся еще во время досрочных парламентских выборов.

"Мы продолжим готовиться к большим переменам, к которым мы призываем, чтобы позволить Франции встать на ноги", - заключила она. Вместе с тем политик никак не прокомментировала возможность голосования о доверии правительства в ближайшее время.

Ранее Елисейский дворец обнародовал утвержденный список нового кабинета министров, где один из ключевых постов министра иностранных дел занял Жан-Ноэль Барро. Себастьен Лекорню сохранил за собой министерство вооруженных сил, тогда как пост главы МВД получил Брюно Ретайо. Официальная передача полномочий от старых министров к новым запланирована на воскресенье. Первое заседание совета министров запланировано на понедельник.